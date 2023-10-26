Атеш: У Криму через страх перед ударами ЗСУ росіяни ховають військову техніку біля залізничних станцій

російські терористи почали ховати свою військову техніку біля залізничних станцій Криму. Це пов'язані зі страхом перед ударами наших воїнів й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
Зосередження російської техніки було помічено біля станцій:
"Такий метод дає змогу окупантам уникнути великої концентрації техніки, а також оперативно здійснювати навантаження техніки для транспортування в бік фронту. Перевозити склади з військовою технікою вони намагаються виключно вночі", - пише пресслужба.
Як відзначає "Атеш", кожне пересування російської техніки фіксується. Зокрема повідомити координати можна в Telegram "Координатор Материк", "Координатор Крим" й "Координатор РФ".
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