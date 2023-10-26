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Кірбі: Повне припинення вогню в Секторі Гази тільки допоможе бойовикам ХАМАС

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Повне припинення вогню в Секторі Гази тільки допомогло б бойовикам ХАМАС.

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу.

"Ми вважаємо, що припинення вогню зараз піде на користь лише ХАМАС", – зазначив він.

Водночас Кірбі зауважив, що у США хочуть бачити "всі заходи для захисту цивільного населення", тож варто розглянути можливість призупинити бойові дії.

За його словами, заходи щодо захисту мирного населення і паузи в операції – це не те саме, що повне припинення вогню.

ХАМАС, Ізраїль, Кірбі
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