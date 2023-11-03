МОЗ: Інформація щодо запровадження карантину через спалахи гепатиту A в Україні - фейк

Мережею шириться інформація щодо запровадження карантину через спалахи гепатиту A в Україні, проте це фейк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.
В Міністерстві повідомили, що інформація щодо запровадження карантину в Україні неправдива.
"Це фейк та частина ворожої ІПСО. В разі виявлення спалахів захворювання МОЗ повідомить про це на офіційному сайті відомства та сторінках у соціальних мережах", - сказали в МОЗ.
В міністерстві також повідомили, що у 2022 році в Україні було зареєстровано 281 випадок гепатиту A. Водночас за 9 місяців цього року зареєстровано 314 випадків захворювання.
"Наразі спалах гепатиту A зафіксовано лише в Вінницькій області. Там тривають посилені протиепідемічні заходи", - наголосили в МОЗ.
Міністерство охорони здоров'я повідомило, що гепатит A постійно реєструється на території України.
"Найчастішою причиною є порушення санітарно-гігієнічних норм: погано вимиті руки, використання чи вживання забрудненої води. Людина може інфікуватися, якщо вип’є заражену воду або з’їсть продукти, які готував хворий", - пояснили в міністерстві.
Профілактика захворювання
Спалах гепатиту в Україні
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Вінницькій громаді виявили понад 100 випадків захворювання на гепатит А.
Пізніше головний санлікар Ігор Кузін зауважив, що така кількість захворювань - це надзвичайна ситуація обласного масштабу.
Додамо, що 30 жовтня стало відомо, що у Вінницькій області гепатит А почав реєструвати не лише в обласному центрі, а й в інших населених пунктах.
А 1 листопада стало відомо, що вірусний гепатит А було виявлено також в Івано-Франківській області.