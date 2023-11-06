Війна з ХАМАС може коштувати Ізраїлю понад 50 мільярдів доларів, - ЗМІ

Війна з ХАМАС, за попередніми підрахунками, може коштувати Ізраїлю понад 50 мільярдів доларів.
Про це повідомляє Calcalist.
Журналісти, з посиланням на попередні дані міністерства фінансів, зазначають, що відповідна сума прорахована на припущенні, що війна триватиме від 8 до 12 місяців і обмежиться Газою. Також у прорахунках взято до уваги, що війна триватиме без повноцінної участі ліванської Хезболли, Ірану чи Ємену, і що близько 350 тисяч ізраїльтян, призваних у військові резерви, незабаром повернуться на роботу.
При цьому оцінку у 200 млрд шекелів (51 млрд дол), що становить близько 10% ВВП Ізраїля, у виданні вважають оптимістичною. За їхніми даними, половину вартості складуть витрати на оборону, які становлять близько 1 млрд шекелів на день. Ще 40-60 млрд шекелів будуть пов'язані з втратою доходів, 17-20 млрд шекелів – з компенсацією бізнесу і 10-20 млрд шекелів – з відновленням.
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