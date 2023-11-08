НБУ: Міжнародні резерви України дещо знизилися

Станом на 1 листопада міжнародні резерви України складають 38 973 мільйони доларів, що на 1,9% менше, ніж минулого місяця. Така динаміка умовлена інтервенціями Національного банку України для підтримки курсу національної гривні, а також через боргові виплати країни в іноземній валюті.
Про це повідомили в пресслужбі Нацбанку.
В НБУ відзначили, що обидва фактори в значній мірі були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.
Окрім інтервенцій НБУ на валютному ринку, пов’язаних з підвищеним попитом на валюту та переходом до режиму керованої гнучкості курсу, на зменшення міжнародних резервів України впливали ще кілька чинників.
Виплати за обслуговування та погашення державного боргу
Згідно з повідомленням, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 3 313,1 млн дол. З цієї суми, значну частину становила макрофінансова допомога від Європейського Союзу, грант від Сполучених Штатів через Цільовий фонд донорів Світового банку та кошти від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики.
Водночас уряд України сплатив 892,5 мільйонів доларів по держборгу і ще 80,1 мільйони доларів Міжнародному валютному фонду.
Також, у жовтні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 247,2 млн дол, через зміну ринкової вартості та курсів валют.
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