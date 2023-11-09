У росії образилися на звіт Єврокомісії щодо готовності України до вступу в ЄС

Єврокомісія під час оцінки готовності України до вступу в Євросоюз не зважатиме на ситуацію з російською мовою в Україні, стверджують російські пропагандистські ЗМІ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило російське державне агентство "риа новости" з посиланням на неназваного європейського посадовця.

"Я говоритиму максимально чітко: використання російської мови – це не те, на що Єврокомісія звертатиме увагу (під час оцінки виконання Україною реформ. – Ред.)", – наводить агентство слова посадовця.

При цьому, як стверджує агентство, в ЄС зацікавлені в завершенні реформи щодо закріплення прав угорців, румунів і болгар в Україні.

"Йдеться про питання з виконанням рекомендацій Венеційської комісії, затверджених у червні та в жовтні цього року. Вони стосуються численних нацменшин, включно з угорською, румунською та болгарською. Ці рекомендації також стосуються державної мови, ЗМІ та освіти", – сказав посадовець.