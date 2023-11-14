Британія передала ЗСУ зимовий одяг і спорядження першої необхідності

Велика Британія повідомила про передання українським силам одягу й різного спорядження для допомоги в зимові місяці, повідомили в британському Міністерстві оборони.

"Для підтримки Збройних сил України в зимові місяці ми надали різний одяг і спорядження першої необхідності", - йдеться в повідомленні в Х (твіттер).

Згідно з повідомленням, допомога передбачає 82 тисячі касок; 25 тисяч комплектів зимового одягу; 10 тисяч комплектів бронежилетів; 70 тисяч сухпайків.