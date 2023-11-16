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Прогноз ЄК: Навіть у 2025 економіка України все ще буде приблизно на 20% нижче довоєнного рівня

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Цього і наступного року економічне зростання України відновиться після падіння, що було викликане російською збройною агресією. Інфляція сповільниться, однак навіть у 2025 економіка держави все ще буде приблизно на 20% нижче довоєнного рівня.

Про це йдеться у прогнозі Європейської комісії для 27 членів ЄС і держав, які хочуть стати вступити до блоку, повідомили "Суспільне".

За прогнозами, валовий внутрішній продукт України зросте на 4,8% у 2023 році після падіння на 29,1% у 2022-у.

Наступного року український ВВП збільшиться на 3,7%, а потім зросте на 6,1% у 2025 році.

Єврокомісія також прогнозує, що цього року інвестиції зростуть на 17% після падіння на 34,3% у 2022 році.

Наступного року вони зростуть ще на 12%, у 2025 році - на 28%.

Інфляція, яка минулого року становила 20,2%, сповільниться до 13,5% цього року і знизиться до 7,7% у 2024 році, сказала Єврокомісія.

інфляція
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