МОЗ: Медзаклади у 18 областях України отримали нове обладнання

Медзаклади у 18 областях України отримали протипролежневі матраци, функціональні ліжка та пересувні системи.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Укрінформ.

"До медзакладів у 18 областях України доставлено 250 надувних протипролежневих матраців, 65 медичних функціональних ліжок, 57 пересувних систем з живленням від батареї для підіймання та переміщення пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в МОЗ, такі матраци дозволяють запобігти утворенню пролежнів у знерухомлених хворих. Вони призначені для пацієнтів, які проводять у ліжку понад 15 годин на день; мають середній та високий ризик розвитку виразок; лежачих пацієнтів.

Також такі матраци використовуються для профілактики та лікування опорно-рухового апарату та для людей, у яких є пролежні 2-3 стадії.

Крім того, лікарні України отримали ще 57 пересувних систем з живленням від батареї для підіймання та переміщення пацієнтів та 65 медичних функціональних ліжок.

Закуплені функціональні ліжка сконструйовані таким чином, щоб максимально полегшити догляд за людиною, яка прикута до ліжка внаслідок різних причин.

Обладнання закуплене у межах співпраці МОЗ та Глобального фонду.