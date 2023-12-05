Власники Facebook отримали позов на 550 мільйонів євро від іспанських ЗМІ

Група з 83 іспанських ЗМІ подала позов на 550 мільйонів євро ($600 млн) проти материнської компанії Facebook, Meta Platforms. Йдеться про недобросовісну конкуренцію на рекламному ринку, пише Reuters.

Медіа-асоціація AMI заявила, що позов був колективно поданий видання до комерційного суду минулої п'ятниці, і стверджує, що Meta порушувала правила захисту даних ЄС з 2018 по 2023 рік.

У позові йдеться, що "масове" і "систематичне" використання компанією Meta персональних даних користувачів своїх платформ Facebook, Instagram і Whatsapp дає їй несправедливу перевагу в розробці й пропозиції персоналізованої реклами, а це, на думку позивачів, - недобросовісна конкуренція.

Заявники стверджують, що більшість оголошень, розміщених Meta, використовують персональні дані, отримані без явної згоди клієнтів, що на їхню думку вказаних ЗМІ, порушує Загальний регламент ЄС про захист даних, що діє з травня 2018 року (регламент вимагає, щоб будь-який вебсайт зберігав і використовував персональні дані тільки з дозволу).

"Цей позов є ще однією спробою класичних ЗМІ боротися з технологічними гігантами в судах, щоб захистити свою територію. По всьому світу медіа-організації боролися в судах і парламентах, щоб змусити технологічних гігантів платити справедливу плату за використання і поширення їхнього контенту", - йдеться в публікації.

Джерело в Meta тим часом повідомило, що компанія ще не отримала юридичних документів.