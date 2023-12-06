ЗСУ попереджає: Масові заходи під час свят можуть стати ціллю ворожих ракетних ударів

Масові заходи під час новорічно-різдвяних свят із великою ймовірністю можуть стати ціллю ворожих ракетних ударів чи бомбардувань.

Про це попереджає Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України.

«Закликаємо дотримуватись діючих обмежень щодо проведення масових заходів у районах виконання бойових завдань, зокрема напередодні та під час зимових свят», – зазначили в Страткомі.

Наголошується, що російські загарбники уважно стежать за будь-якою інформацією щодо переміщення чи скупчення як українських військових, так і цивільного населення.

«Ворог уважно стежить за будь-якою інформацією щодо переміщення чи скупчення як українських військовослужбовців, так і цивільного населення. Масові заходи, урочисті зібрання з великою ймовірністю можуть стати ціллю ракетних ударів чи бомбардувань. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та зберігайте інформаційну тишу», – закликали в ЗСУ.