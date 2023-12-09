Кузін: В Україні є в достатній кількості вакцина від коронавірусу

В Україні зараз є в достатній кількості вакцина від COVID-19, у тому числі і для дітей, невдовзі буде доступна також і «омікронспецифічна» вакцина.

Про це розповів на брифінгу в медіацентрі Україна - Укрінформ заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Зараз в Україні використовується вакцина Pfizer. Так само у нас є певна кількість вакцини Janssen, яка є однодозною. Усі ці вакцини є ефективні проти будь-якого штаму коронавірусу», - сказав він.

При цьому Кузін зауважив, що, за загальними рекомендаціями, більш ефективною до штаму Омікрон є «омікронспецифічна» вакцина, яка уже почала завозитись в Україну і невдовзі буде доступна у пунктах щеплення.

«Найчастіше зараз загальна рекомендація звучить таким чином, що використання «омікронспецифічної» вакцини, тобто тієї, яка містить кілька ключових компонентів штаму Омікрон, є більш ефективним. Тому позаминулого тижня в Україну була доставлена чергова партія саме «омікронспецифічної» вакцини, це вакцина Pfizer. І на цьому, і на наступному тижні вона розвозиться по областях України. Вона буде доступна в усіх областях України, починаючи з середини наступного тижня. У Києві і в деяких областях вона уже доставляється у пункти щеплення», - розповів заступник міністра.

Тому, за його словами, не варто чекати суттєвого підйому захворюваності, особливо людям, що відносяться до групи ризику, а вже зараз слід поновити свій курс, завершити його або зробити вакцинацію, якщо її не було.

Кузін зауважив, що зараз в Україні циркулюють усі субваріанти Омікрона. «Якщо ми раніше говорили про 13 таких типів, то зараз їх уже 17», - сказав він.

Заступник міністра нагадав, що звертатися до сімейного лікаря, аби пройти вакцинацію, не є обов’язковим. Можна прийти в пункт щеплення, і уся інформація про пацієнта буде в того лікаря, який проводить вакцинацію. «Повний курс щеплення для українців, які не мають супутніх захворювань, це 2 вакцини плюс 2 бустерні дози. Якщо в людини цього немає, то вона може звернутися до найближчого пункту щеплення і там отримати вакцину», - додав він.

Кузін також зазначив, що вакцинувати можна дітей від 5 років, і дитяча вакцина також є у пунктах щеплення в регіонах. Єдина особливість, за його словами, полягає в тому, що цієї дитячої вакцини менше, аніж вакцини для дорослих. Тому МОЗ радить перед тим, як записувати на щеплення дитину, запитати, чи є в наявності саме дитяча вакцина. «Вона є в тих самих пунктах щеплення, які надають послуги з вакцинації для дорослих», - повідомив він.

Заступник міністра нагадав, що інформація стосовно наявності вакцини і стосовно пунктів щеплення оприлюднюється на сайтах Центру контролю та профілактики хвороб обласних департаментів охорони здоров’я і на сайті МОЗ.