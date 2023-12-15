З наступного року Укренерго стане повноправним членом ENTSO-E

Європейська мережа системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) в четвер, 14 грудня, повідомила про надання повноправного членства українському оператору "Укренерго" з наступного року.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в пресрелізі ENTSO-E.
Асамблея ENTSO-E у четвер схвалила рішення про надання "Укренерго", оператору системи передачі електроенергії України, статусу повноправного члена з 1 січня 2024 року. "Укренерго" стане 40-м членом мережі.
"Приєднання "Укренерго" до асоціації підкреслює прагнення ENTSO-E зміцнювати співпрацю між операторами системи передачі на загальноєвропейському рівні задля підвищення безпеки, стійкості та надійності об'єднаної енергосистеми", – йдеться в пресрелізі.
Співпраця "Укренерго" та ENTSO-E почалась із 2017 року. Український оператор у квітні 2022-го став членом-спостерігачем мережі.
У листопаді ENTSO-E оголосила про успішне завершення синхронізації з Україною після виконання "Укренерго" ключових технічних вимог, необхідних для забезпечення постійного з'єднання енергосистем континентальної Європи та України.
Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії ENTSO-E налічує 39 операторів, які відповідають за безпечну та скоординовану роботу європейської електроенергетичної системи, найбільшої об'єднаної електричної мережі у світі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023