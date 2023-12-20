Федоров прокоментував оновлений дизайн застосунка "Дія"

Міністерство цифрової трансформації уперше оновило дизайн застосунка "Дія". Про це віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

Федоров зокрема повідомив, що редизайн функціональний, більш зручний, адаптивний та інформативний. З його слів, революційне оновлення - новий персоналізований розділ.

У "Дії" буде стрічка з важливими оновленнями, сканером QR-коду для перевірки документів і рекомендованими послугами. Раніше в застосунку була перша картка - з донатами, облігаціями, єВорогом, а тепер це все є в стрічці.

Федоров повідомив, що меню документа стає більш помітним і замість окремого кольору на кожен документ буде динамічний фон - це частина захисту, щоб можна було впевнитися, що це справжня "Дія".

Він обіцяє, що згодом будуть рекомендації популярних послуг, послуги будуть підлаштовуватися під користувача завдяки штучному інтелекту.

Федоров зазначив, що зараз доступна перша версія дизайну застосунку, поступово послуги змінять свій вигляд також.

Він закликав оновити "Дію", тестувати новий дизайн та ділітися з ним та Мінцифрою своїм фідбеком.