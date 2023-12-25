Ізраїль може надати імунітет лідерам ХАМАСу в обмін на завершення війни, - ЗМІ

Ізраїль розглядає можливість надання імунітету лідерам ХАМАСу в Секторі Гази в обмін на завершення війни. Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними видання, Ізраїль розглядає можливість не вбивати лідерів ХАМАС у Газі Ях'ю Сінвара і Мухаммада Дейфа, якщо і коли випаде така можливість. Зокрема, їм можуть надати свого роду імунітет і депортувати їх до Катару або іншої країни в рамках рішення, яке забезпечить звільнення всіх заручників, утримуваних у Газі, і припинення війни проти терористичного угруповання.

Керівництво служб безпеки і політичне керівництво обговорюють такий варіант, хоча наразі конкретної пропозиції на столі немає.

Джерела видання підкреслюють, що це довгостроковий варіант, який зараз неактуальний. Водночас наголошують, що будь-який такий план не має зашкодити заявленій меті – знищенню керівництва і військового потенціалу ХАМАС.

Інше джерело зазначає, що «депортація керівництва ХАМАС за кордон не суперечить цілям війни».

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили послідовність військової кампанії Ізраїлю в Газі.