Від початку повномасштабної війни майже 600 релігійних установ перейшли до ПЦУ

Майже 600 релігійних установ перейшли до Православної церкви України від початку повномасштабної війни. Наразі 8193 церкви Української православної церкви (московського патріархату) продовжують працювати в країні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Опендатабот.

"589 українських релігійних громад перейшли від патріархату країни-агресора до Православної церкви України від початку повномасштабного вторгнення. Найбільше релігійних установ змінили свій патріархат на Київщині (138), Хмельниччині (125) та Вінниччині (67)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі 8193 церкви Української православної церкви (московського патріархату) продовжують працювати в країні. 99% або ж 8119 з них, попри вимоги закону, й досі не показали приналежність до патріархату країни-агресора у своїй назві.

За майже два роки лише 59 релігійних установ примусово отримали назви, що показують зв’язок з РФ, в Єдиному державному реєстрі. Варто зазначити, що всі ці перейменування відбувалися протягом першого року повномасштабного вторгнення. У 2023 році жодна з релігійних установ не отримала такої назви у ЄДР.

"Від початку великої війни лише 8 релігійних установ перейшли до ПЦУ, отримавши примусову назву в Єдиному державному реєстрі. Найбільше церков, пов’язаних з країною-агресором, зафіксовано на Донеччині — 683. Значна кількість релігійних установ УПЦ також залишилась на Вінниччині — 534. До антирейтингу потрапили Дніпропетровщина (527) й знову Хмельниччина — 506 релігійних установ", - зазначається в повідомленні.