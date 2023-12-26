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Від початку повномасштабної війни майже 600 релігійних установ перейшли до ПЦУ

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Майже 600 релігійних установ перейшли до Православної церкви України від початку повномасштабної війни. Наразі 8193 церкви Української православної церкви (московського патріархату) продовжують працювати в країні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Опендатабот.

"589 українських релігійних громад перейшли від патріархату країни-агресора до Православної церкви України від початку повномасштабного вторгнення. Найбільше релігійних установ змінили свій патріархат на Київщині (138), Хмельниччині (125) та Вінниччині (67)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі 8193 церкви Української православної церкви (московського патріархату) продовжують працювати в країні. 99% або ж 8119 з них, попри вимоги закону, й досі не показали приналежність до патріархату країни-агресора у своїй назві.

За майже два роки лише 59 релігійних установ примусово отримали назви, що показують зв’язок з РФ, в Єдиному державному реєстрі. Варто зазначити, що всі ці перейменування відбувалися протягом першого року повномасштабного вторгнення. У 2023 році жодна з релігійних установ не отримала такої назви у ЄДР.

"Від початку великої війни лише 8 релігійних установ перейшли до ПЦУ, отримавши примусову назву в Єдиному державному реєстрі. Найбільше церков, пов’язаних з країною-агресором, зафіксовано на Донеччині — 683. Значна кількість релігійних установ УПЦ також залишилась на Вінниччині — 534. До антирейтингу потрапили Дніпропетровщина (527) й знову Хмельниччина — 506 релігійних установ", - зазначається в повідомленні.

ПЦУ, Опендатабот
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