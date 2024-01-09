Кулеба: Для Заходу вигідніше надати допомогу Україні зараз, щоб уникнути кризи в майбутньому

Країнам Заходу вигідніше надати допомогу Україні зараз, ніж у майбутньому.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю виданню El Pais.
"Якщо підтримку буде призупинено, росія може досягти успіху і прорвати лінію фронту. Тоді доведеться відновити підтримку, оскільки буде дуже сильна суспільна реакція на користь підтримки України", - заявив він.
Кулеба підкреслив, що ті самі політики, які ухвалили рішення зупинити підтримку України, ухвалять рішення її надати, але в екстремальних обставинах.
"Тому навіть із суто реалістичної політичної перспективи є більше сенсу надати допомогу зараз, щоб уникнути кризи в майбутньому", - заявив він.
Коментуючи затримку з наданням допомоги від Євросоюзу через позицію Угорщини, очільник МЗС зазначив, що серед решти 26 країн-членів ЄС є чітке розуміння, що допомогу Україні буде надано в тій чи іншій формі, а відтермінування було взято (до 1 лютого, коли відбудеться позачерговий саміт Євроради щодо цього питання, - ред.), аби спробувати все-таки досягти консенсусного рішення.
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