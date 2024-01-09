Захід не вимагає від України, щоб вона розпочала переговори щодо заморожування бойових дій

Західні союзники не вимагають від України, щоб вона розпочала переговори з росією щодо заморожування бойових дій.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю іспанському виданню El Pais заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Цього немає на столі, наші союзники не просять нас вести переговори з росією про заморожування війни, ні коли ми засідали у форматі делегацій, ні на закритих зустрічах у скороченому форматі. Це те, що ніхто не наважиться викласти на стіл як опцію. Решта просто шум", - наголосив глава МЗС.

Він також уточнив, що російський диктатор володимир путін сам не хоче ні заморозки конфлікту, ні миру з Україною.

За словами Кулеби, ті, хто пропонує Україні заморозити конфлікт, насправді допомагають кремлю та ігнорують російську загрозу.

Глава МЗС нагадав, що з 2014 до 2022 року було проведено 200 раундів переговорів з рф, було 20 угод про припинення вогню - а в результаті все закінчилося повномасштабним російським вторгненням.

"Бувають війни, в яких одна сторона повинна перемогти, а інша - програти. І російська агресія проти України - це саме така війна. Україна має перемогти. росія повинна програти. І все політичне мислення має бути зосереджено на досягненні цієї мети", - підсумував міністр.