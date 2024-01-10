Опозиція Німеччини закликала канцлера не зволікати з постачанням ракет TAURUS в Україну

Голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц вчергове закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет TAURUS в Україну. Про це Мерц сказав в інтерв’ю Rheinische Post, пише "Європейська правда".
На думку голови ХДС, "вагання щодо постачання крилатих ракет TAURUS повинні припинитися", а Шольц повинен нарешті відмовитися від своєї стриманості в цьому питанні.
"Це б дуже допомогло Україні", – додав лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини.
Мерц водночас привітав нещодавній заклик Шольца до союзників у Європейському Союзі активізувати свої зусилля на користь України.
"Це хороший сигнал. Однак це також має стосуватися і самої Німеччини", – вважає він, пояснивши, що в разі згоди федерального уряду на постачання Україні крилатих ракет "заява канцлера також викликала б більше довіри".
TAURUS – найсучасніші німецькі крилаті ракети з дальністю польоту до 500 кілометрів. Україна з минулого року неодноразово просила про них, пояснюючи це необхідністю уражати цілі в тилу Росії.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023