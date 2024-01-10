Опозиція Німеччини закликала канцлера не зволікати з постачанням ракет TAURUS в Україну

Голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц вчергове закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет TAURUS в Україну. Про це Мерц сказав в інтерв’ю Rheinische Post, пише "Європейська правда".

На думку голови ХДС, "вагання щодо постачання крилатих ракет TAURUS повинні припинитися", а Шольц повинен нарешті відмовитися від своєї стриманості в цьому питанні.

"Це б дуже допомогло Україні", – додав лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини.

Мерц водночас привітав нещодавній заклик Шольца до союзників у Європейському Союзі активізувати свої зусилля на користь України.

"Це хороший сигнал. Однак це також має стосуватися і самої Німеччини", – вважає він, пояснивши, що в разі згоди федерального уряду на постачання Україні крилатих ракет "заява канцлера також викликала б більше довіри".

TAURUS – найсучасніші німецькі крилаті ракети з дальністю польоту до 500 кілометрів. Україна з минулого року неодноразово просила про них, пояснюючи це необхідністю уражати цілі в тилу Росії.