Тайвань: Злиття авторитаризму Китаю та росії завдає шкоди міжнародному миру

мзс рф заявило, що Тайвань є невід'ємною частиною Китаю, повторюючи висловлювання офіційного Пекіна. На цю заяву москви відповіли в Міністерстві закордонних справ Тайваню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Тайваню.
"Тайвань є суверенною і незалежною країною і не входить до складу Китайської Народної Республіки. КНР жодного дня не керувала Тайванем. Це об'єктивний факт і статус-кво", - ідеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що 13 січня народ Тайваню знову обрав наступного президента чесним, справедливим і відкритим методом, що є демократичним досягненням, яке визнано країнами всього світу.
"росія добровільно стала головорізом китайського комуністичного режиму і свідомо наслідувала оману Китаю про "принцип одного Китаю" після виборів у нашій країні. Це не тільки не сприяє стабільності ситуації в Тайванській протоці, а й зайвий раз доводить, що злиття авторитаризму Китаю та росії завдає шкоди міжнародному миру, стабільності та заснованій на правилах шкоді міжнародному порядку", - йдеться в повідомленні.
У МЗС додали, що Тайвань не піддасться тиску і дипломатичному придушенню з боку авторитарного уряду Китаю.
Нагадаємо, офіційний представник мзс росії марія захарова заявила, що позиція росії щодо Тайваню "загальновідома, послідовна і незмінна".
"російська сторона визнає, що у світі існує тільки один Китай, уряд КНР є єдиним законним урядом, що представляє весь Китай, а Тайвань є невід'ємною частиною Китаю. російська сторона виступає проти незалежності Тайваню в будь-якій формі", - підкреслила вона.
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