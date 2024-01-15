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Єрмак: Влада України не погодиться на замороження війни

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Чинна влада України не погодиться на замороження війни й триматиме курс на подальше звільнення окупованих територій України.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Давосі за результатами обговорень української формули миру, передає Радіо Свобода.

«Цей президент і ця його команда ніколи не погодиться і не прийме жодного замороження конфлікту. Це неприйнятно українським суспільством... Україні не потрібні заморожені конфлікти. Україні потрібен справедливий мир. І Україна хоче запобігти будь-яким потенційним агресіям у майбутньому і використовує цю можливість», – сказав він.

Підбиваючи підсумки четвертого раунду перемовин щодо українського плану завершення війни, Єрмак зазначив, що у всіх учасників – спільне бачення загальних принципів Формули миру, які стосуються незалежності, територіальної цілісності України та статуту ООН.

«Важливо, що всі країни, які долучаються (до дискусій – ред.) справді й відверто хочуть взяти участь і допомогти покласти край цій війні та встановити мир. Але є різні думки й ідеї, як це можна зробити. В різних країн – різний досвід... І це добре, тому що універсальна формула й план – це поєднання різних позицій і зусиль, але, знову ж таки, базуючись на головних принципах, на які спирається міжнародне право та статут ООН», – зазначив чиновник.

Єрмак також запевнив, що партнери України не підштовхують її до територіальних поступок.

«Партнери вже знають нас і нашу позицію, й поважають її... Я брав участь практично у всіх нарадах на високому рівні, зокрема лідерів, і ніколи не чув, щоб хтось із наших партнерів обговорював будь-який компроміс із нашого боку, який є для нас неприйнятним. Включно з питанням Криму», – резюмував він.

Єрмак
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