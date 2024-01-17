Шуляк: Пропонуємо виділити з держбюджету понад 10 млрд грн. на компенсацію різниці в тарифах

Законопроєкт №10383, поданий на розгляд парламенту 29 грудня 2023 року, пропонує виділити понад 10 млрд грн компенсації громадам за послуги, на які у 2022 році було встановлено мораторій на підвищення тарифів.
Про це під час зустрічі зі Всеукраїнською асоціацією громад повідомила співавторка відповідного законопроєкту, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
"Сьогодні саме місцеві бюджети зіткнулися з додатковим фінансовим викликом в умовах, коли чимало громадян через складну ситуацію в країні не платять за послуги теплопостачання. Тож у теплопостачальних підприємств, на які поширюється дія мораторію, утворився борг перед "Нафтогазом України". Щоб підтримати їх і забезпечити безперебійне надання ними послуг населенню, ми пропонуємо компенсувати з держбюджету понад 10 млрд грн як різницю в тарифах", - розповіла Шуляк.
За її словами, передбачений у законопроєкті підхід справедливий для тих громад і їхніх госпсуб'єктів, які зробили все можливе, щоб уникнути заборгованості, - залучали фінансову допомогу й кредитування, щоб продовжувати надавати послуги споживачам.
За словами Шуляк, сума субвенцій залежатиме саме від різниці між сплаченим і нарахованими тарифами, а не від обсягів боргу теплопостачальних підприємств і, відповідно, громад. Компенсацію з держбюджету також можна буде спрямувати як аванс на енергоносії або на погашення заборгованості.
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