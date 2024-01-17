Умєров: Верховна Рада зробила важливий крок для цифровізації українських Сил оборони

Міністр оборони України Рустем Умєров впевнений, що законопроєкт №10062 це важливий крок для цифровізації українських Сил оборони. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

«Верховна Рада України зробила важливий крок для цифровізації українських Сил оборони. Ухвалений в другому читанні законопроєкт №10062 дозволить нашій армії прискорити процеси обміну інформацією», - заявив міністр.

Він також подякував урядовцям, які проголосували "за" та підтримали цей законопроєкт.

Умєров підкреслив, що у встановлені законом строки закон буде впроваджено, для пришвидшення збору, обробки та використання військових даних.

«Послуги та процеси для військовослужбовців нарешті повністю перейдуть у зручний цифровий формат, який буде врегульовано законом», - наголосив міністр оборони.