Умєров: Верховна Рада зробила важливий крок для цифровізації українських Сил оборони

Міністр оборони України Рустем Умєров впевнений, що законопроєкт №10062 це важливий крок для цифровізації українських Сил оборони. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
«Верховна Рада України зробила важливий крок для цифровізації українських Сил оборони. Ухвалений в другому читанні законопроєкт №10062 дозволить нашій армії прискорити процеси обміну інформацією», - заявив міністр.
Він також подякував урядовцям, які проголосували "за" та підтримали цей законопроєкт.
Умєров підкреслив, що у встановлені законом строки закон буде впроваджено, для пришвидшення збору, обробки та використання військових даних.
«Послуги та процеси для військовослужбовців нарешті повністю перейдуть у зручний цифровий формат, який буде врегульовано законом», - наголосив міністр оборони.
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