НСЗУ виплатила майже 670 млн грн центрам екстреної медичної допомоги за січень

Національна служба здоров’я України виплатила понад 668,9 млн грн центрам екстреної медичної допомоги за січень.

Про це НСЗУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Оплати отримали всі 18 центрів екстреної медичної допомоги за договором з НСЗУ. Найбільші оплати отримали обласні центри екстреної медичної допомоги: Дніпропетровський – 82 145 818 грн; Львівський – 65 227 204 грн; Одеський – 60 734 410 грн; Київський – 45 536 116 грн; Вінницький – 40 147 760 грн; Полтавський – 37 378 465 грн; Івано-Франківський – 35 583 631 грн", - йдеться у повідомленні.