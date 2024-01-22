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НСЗУ виплатила майже 670 млн грн центрам екстреної медичної допомоги за січень

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Національна служба здоров’я України виплатила понад 668,9 млн грн центрам екстреної медичної допомоги за січень.

Про це НСЗУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Оплати отримали всі 18 центрів екстреної медичної допомоги за договором з НСЗУ. Найбільші оплати отримали обласні центри екстреної медичної допомоги: Дніпропетровський – 82 145 818 грн; Львівський – 65 227 204 грн; Одеський – 60 734 410 грн; Київський – 45 536 116 грн; Вінницький – 40 147 760 грн; Полтавський – 37 378 465 грн; Івано-Франківський – 35 583 631 грн", - йдеться у повідомленні.

МОЗ, НСЗУ
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