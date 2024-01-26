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Кулеба: Деяки партнери України досі вважають путіна лідером, а не злом, яке має бути знищено

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Деякі міжнародні партери досі вважають, що російський диктатор володимир путін припустився помилки, почавши агресію проти України, а не розглядають його зло, яке має зникнути з міжнародної політики. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтервʼю Foreign Affairs.

Він зауважив, що в України і партнерів є дві концептуальні проблеми, і першою з них є той факт, що навіть не всі друзі України розглядають путіна як зло.

«Вони досі вважають його лідером, який припустився жахливої помилки, за яку він має заплатити, а не злом, яке має бути знищено як політичний концепт чи як спосіб ведення міжнародні справи. Якщо ви вважаєте, що він лідер, який припустився жахливої помилки, ви створюєте одну стратегію і один підхід. Але якщо ви вважаєте його злом, яке має припинити своє існування в міжнародній політиці… тоді це інша стратегія», – пояснив очільник МЗС.

На думку Кулеби, деякі друзі так розглядають путіна попри все, що він дав протягом останніх 20 років свого правління, численних невдалих спроб України домовитися з ним чи перезавантажити з ним відносини.

Другою концептуальною проблемою міністр назвав лінію «росія не має перемогти в цій війні».

«Ми з першого дня казали, що правильно було б сказати: «Україна має перемогти», тому що «Україна має перемогти в цій війні» і «росія не має перемогти» – це дві різні стратегії», – акцентував глава МЗС.

Підсумовуючи, Кулеба наголосив, що ці дві концепції є основою недоліків формування міжнародної політики.

Кулеба
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