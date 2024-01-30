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Єрмак розповів, коли росію можуть запросити на саміт миру

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На другому глобальному саміті миру, після підготовки відповідного плану, Україна готова розглядати запрошення представників росії.

Як передає "Європейська правда", про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на пресконференції з главами МЗС України і Угорщини в Ужгороді.

"Ми готові чути всіх. В нас за столом сидять не тільки наші партнери з країн НАТО, ЄС, а й країни з Глобального півдня", – зазначив Єрмак

Однак, за його словами, спочатку треба створити спільний план і тільки після цього можна думати про розмови з росією.

"Я хочу повторити логіку "формули миру": перша зустріч, перший саміт на рівні лідерів – він без участі росії. Потім ми відкриваємо можливість проведення по всіх дев’яти пунктах з десяти окремих зустрічей, конференцій, подій на різних рівнях для вироблення плану", – сказав він.

"І на другому саміті на рівні лідерів, коли план буде готовий, ми готові розглядати питання щодо запрошення представників росії", – додав він.

Однак, за словами Єрмака, для участі у цих розмовах росія повинна мати політичну волю до миру.

Єрмак
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