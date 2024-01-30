Єрмак розповів, коли росію можуть запросити на саміт миру

На другому глобальному саміті миру, після підготовки відповідного плану, Україна готова розглядати запрошення представників росії.

Як передає "Європейська правда", про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на пресконференції з главами МЗС України і Угорщини в Ужгороді.

"Ми готові чути всіх. В нас за столом сидять не тільки наші партнери з країн НАТО, ЄС, а й країни з Глобального півдня", – зазначив Єрмак

Однак, за його словами, спочатку треба створити спільний план і тільки після цього можна думати про розмови з росією.

"Я хочу повторити логіку "формули миру": перша зустріч, перший саміт на рівні лідерів – він без участі росії. Потім ми відкриваємо можливість проведення по всіх дев’яти пунктах з десяти окремих зустрічей, конференцій, подій на різних рівнях для вироблення плану", – сказав він.

"І на другому саміті на рівні лідерів, коли план буде готовий, ми готові розглядати питання щодо запрошення представників росії", – додав він.

Однак, за словами Єрмака, для участі у цих розмовах росія повинна мати політичну волю до миру.