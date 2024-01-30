ГУР: путін бреше, коли каже, що країна-окупант не могла збити літак Іл-76

Російський диктатор володимир путін бреше, коли каже, що країна-окупант не могла збити літак Іл-76, оскільки на російських бортах нібито встановлено систему «свій-чужий».
Таку заяву зробив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода.
Він підкреслив, що військові неодноразово фіксували випадки російських ударів по своїй авіації.
«Що стосується слів людини, схожої на путіна в даній ситуації, вона як завжди лукавить. По-перше, неодноразово фіксувалися «дружній вогонь» та збиття російськими засобами протиповітряної, протиракетної оборони російських літаків у різних куточках та російській федерації та окупованих територій, поряд з лінією фронту. Крім того, якщо говорити про систему «свій-чужий», вона не завжди спрацьовує, а у разі розрахунків переносних комплексів, якими також насичений Бєлгород, це взагалі не аргумент», – заявив Юсов.
Представник розвідки зазначив, що під час засідання Ради Безпеки ООН країна-окупант не надала доказів того, що на борту Іл-76 були українські військовополонені.
«Ми справді розраховували, що там, окрім потоку пропагандистських заяв, буде надано фактаж. Ми нічого нового не побачили, тому слідство триває. Щодо долі цих людей, звичайно, ми маємо докласти всіх зусиль, щоб з'ясувати її, це обов'язково буде зроблено», – додав він.
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