Буданов: Кримському мосту треба закінчувати своє існування

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст припинить існувати вже у 2024 році. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора володимира путіна. Про це начальник ГУР розповів у інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Бавовна [у тимчасово окупованому Криму] вже не зупиняється понад рік. Те, що її буде більше, – теж правда, тому що наша промисловість теж нарощує обсяги. Міністерство стратегічних галузей промисловості значно наростило виробництво... Ну я сподіваюсь на це [що Кримський міст палатиме]. Палати йому нема чого, йому треба закінчувати своє існування", – заявив він.

Начальник ГУР зазначив, що "хоче вірити" в те, що цього року Кримський міст може перестати існувати.

Журналістка запитала, чи не буде знищення Кримського мосту приводом для застосування росією тактичної ядерної зброї.

"Ну це ми з вами знову повертаємося у 2022 рік. Що значить, чи готовий він [путін змиритися з втратою Кримського мосту]? Та кого цікавить, на що він готовий чи не готовий? Є об'єктивна реальність", – відповів Буданов.

За словами начальника ГУР, якби у російського диктатора спитали, чи готовий він був 24 лютого 2022 року до того, що доведеться воювати кілька років, то той би відповів: "Та ну, ви що". Проте, зазначив Буданов, існує об'єктивна реальність – і неприємні речі стаються для обох сторін війни.

"Тому нема чого тут драматизувати цю ситуацію. Те, що це [знищення Кримського мосту] буде болісно [для путіна], – ну, імовірно. Сказати, що це трагедія і, вибачте, його там припадок прихопить, – це неправда", – підсумував голова воєнної розвідки.