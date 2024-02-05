Свириденко: Розраховуємо отримати перші кошти від 50 млрд євро вже у березні

Україна розраховує отримати перші кошти від ЄС в рамках програми Ukraine Facility на 50 млрд євро вже у березні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова першого віце-прем'єра, міністра економіки Юлії Свириденко в ефірі телемарафону.

"Ми сподіваємось, що перший транш ми отримаємо у березні у розмірі 4,5 млрд євро. За перший рік ми прогнозуємо отримати 18 млрд євро прямої бюджетної підтримки", - розповіла міністр.

Свириденко наголосила, що одним коштами від ЄС не вдасться перекрити дефіцит в бюджеті України.

"Тому ми сподіваємось, що американські партнери послідують прикладу ЄС", - додала вона.