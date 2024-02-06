Зеленський доручив Шмигалю розробити механізм закупівлі систем РЕБ коштом обласних і місцевих бюджетів

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю розробити механізм закупівлі систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) коштом обласних і місцевих бюджетів. Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, під головуванням Зеленського у Кропивницькому відбулася координаційна нарада з питань соціально-економічної та безпекової ситуації в Кіровоградській області.

Під час наради Президент заслухав доповідь командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Михайла Драпатого щодо оперативної обстановки в зоні відповідальності.

"Акцентували на заходах із захисту неба від російських терористичних атак. Глава держави доручив прем’єр-міністру розробити механізм закупівлі систем РЕБ коштом обласних і місцевих бюджетів, щоб дати більше можливостей якісно захистити критичну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.