Зеленський доручив Шмигалю розробити механізм закупівлі систем РЕБ коштом обласних і місцевих бюджетів

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю розробити механізм закупівлі систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) коштом обласних і місцевих бюджетів. Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента, передають Українські Новини.
Згідно з повідомленням, під головуванням Зеленського у Кропивницькому відбулася координаційна нарада з питань соціально-економічної та безпекової ситуації в Кіровоградській області.
Під час наради Президент заслухав доповідь командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Михайла Драпатого щодо оперативної обстановки в зоні відповідальності.
"Акцентували на заходах із захисту неба від російських терористичних атак. Глава держави доручив прем’єр-міністру розробити механізм закупівлі систем РЕБ коштом обласних і місцевих бюджетів, щоб дати більше можливостей якісно захистити критичну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.
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