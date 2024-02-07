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Дію воєнного стану та мобілізації в Україні продовжено до 13 травня включно

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Верховна рада підтримала президентські законопроєкти про продовження режиму воєнного стану в Україні та загальної мобілізації.

За продовження воєнного стану проголосували 335 народних депутатів, мобілізації – 323.

Тепер воєнний стан та мобілізація діятимуть до 13 травня включно.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 30 січня вніс на розгляд Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію.

Віцеспікер Олександр Корнієнко допускає, що в першому читанні законопроєкт буде ухвалено цього тижня. Проте в оборонному комітеті вважають, що під нього буде важко знайти голоси.

мобілізація, воєнний стан
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