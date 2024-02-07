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НСЗУ: Пацієнт може отримати відшкодування коштів, витрачених під час лікування у стаціонарі

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Пацієнт може отримати відшкодування коштів, витрачених під час лікування у стаціонарі.

Про це повідомила Національна служба здоров'я (НСЗУ).

"Якщо таке лікування покривається Програмою медичних гарантій і пацієнт чи пацієнтка перебували у стаціонарі тієї лікарні, яка уклала договір із Національною службою здоров'я за одним із відповідних пакетів", - пояснили.

У закладах із договором лікування за пацієнта оплачує НСЗУ.

Якщо з пацієнта взяли кошти за послуги, які сплатила Нацслужба, то у нього є можливість їх повернути.

За кожним пакетом Програми медгарантій передбачений перелік послуг, які надавач зобов'язаний надати пацієнтам безоплатно. Чи то пакети стаціонарної допомоги, чи інші.

Наприклад - лікування онкології, медичної допомоги при інсульті чи інфаркті тощо.

Також умовами договору передбачено, що медзаклад зобов'язаний закупити та безоплатно забезпечити пацієнта ліками з Національного переліку основних лікарських засобів. А також ліками, які постачаються централізовано через закупівлі Міністерства охорони здоров'я.

Якщо вам під час стаціонарного лікування доводиться за власний кошт купувати ліки, передусім зверніться за роз'ясненням до керівника медичного закладу, радить НСЗУ.

Якщо питання не вдається вирішити, тоді залиште скаргу, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або надішліть лист на електронну пошту: [email protected].

"Додайте до листів якомога більше підтверджень неправомірного вимагання коштів за лікування або ліки. Це можуть бути чеки придбаних ліків, аудіо- чи відеозаписи. Вкажіть правильну назву закладу та імена медпрацівників, які вимагали кошти за медичну послугу чи ліки", - пише НСЗУ.

Нацслужба звернеться до закладу з вимогою повернути кошти.

Якщо головний лікар (заклад охорони здоров'я) не поновлює права пацієнта або не повертає коштів за послуги, за які вже заплатила держава, то НСЗУ направляє листи до правоохоронних органів.

НСЗУ, лікування
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