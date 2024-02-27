Федоров анонсував появу у застосунку "Дія" освітніх документів

Міністерство цифрової трансформації розпочало бета-тестування послуги відображення освітніх документів у застосунку "Дія".
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Більше не треба буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою", - написав Федоров у Telegram.
Він зазначив, що до бета-тестування послуги могли підключитися громадяни України, яким виповнилося 14 років, за наявності ідентифікаційного коду.
Згідно з інформацією в чат-боті "Запис на бета-тестування Дії", форма реєстрації на тестування послуги видачі освітніх документів закрита через максимальну кількість учасників.
Федоров також розповів що послуга "підтягує" різні документи про освіту - "починаючи від свідоцтва про повну загальну середню освіту і закінчуючи дипломом доктора філософії".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023