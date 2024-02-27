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Федоров анонсував появу у застосунку "Дія" освітніх документів

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Міністерство цифрової трансформації розпочало бета-тестування послуги відображення освітніх документів у застосунку "Дія".

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Більше не треба буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою", - написав Федоров у Telegram.

Він зазначив, що до бета-тестування послуги могли підключитися громадяни України, яким виповнилося 14 років, за наявності ідентифікаційного коду.

Згідно з інформацією в чат-боті "Запис на бета-тестування Дії", форма реєстрації на тестування послуги видачі освітніх документів закрита через максимальну кількість учасників.

Федоров також розповів що послуга "підтягує" різні документи про освіту - "починаючи від свідоцтва про повну загальну середню освіту і закінчуючи дипломом доктора філософії".

Дія, Федоров
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