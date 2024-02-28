Мельничук: Кабмін дозволив фармацевтам проводити профілактичні щеплення в аптеках

Кабінет міністрів дозволив фармацевтам проводити профілактичні щеплення в аптеках, але за умови, що фармацевтичні працівники пройшли спеціальне навчання, а аптеки обладнані медичними кабінетами. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
«Передбачено можливість проведення профілактичних щеплень в аптечних закладах фармацевтичними працівниками (фармацевтами, фармацевтами клінічними), які пройшли спеціальні щорічні навчання з питань вакцинації та володіють правилами організації і технікою проведення щеплень», - повідомив Мельничук.
Зазначається, що фармацевти також повинні володіти навичками надання домедичної допомоги, а також аптечні заклади повинні мати ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та медичний кабінет.
Нагадаємо, Кабмін затвердив використання коштів державного бюджету для безкоштовного зубопротезування ветеранів та учасників бойових дій. У проекті приймають участь заклади охорони здоров’я, які уклали відповідний договір із Національною службою здоров’я України
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