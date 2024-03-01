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Свириденко: Уряд перерахував банкам частку заборгованості за програмою компенсації кредитування "5-7-9%"

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28 лютого уряд України перерахував банкам, які беруть участь у державній програмі кредитування "5-7-9%", частку заборгованості за програмою компенсації відсоткових ставок у розмірі 1,6 млрд грн.

Про це повідомила перша віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Свириденко зазначила, що кошти були перераховані з держбюджету до Фонду розвитку підприємництва, а відтак надійшли до банків. Найближчими днями планується перерахування ще одного траншу, але його суму називати не стала.

"Вчора держава перерахувала перший транш в цьому році в розмірі 1,6 млрд грн. Кошти відправили з бюджету у Фонд розвитку підприємництва, а сьогодні їх отримали банки", - написала Свириденко.

За її словами, цього року у державному бюджеті на компенсацію відсоткових ставок для бізнесу за програмою "5–7–9%" передбачено 18 мільярдів гривень, що на 2 мільярди більше, ніж торік.

Свириденко додала, що у 2023 році за цією програмою видано майже 24 тисячі кредитів.

Свириденко
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