Свириденко: Мінекономіки планує залучити ШІ до гуманітарного розмінування

Міністерство економіки України та технологічна компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство, що передбачає у майбутньому залучення штучного інтелекту (ШІ) у процес гуманітарного розмінування українських територій.

Про це йдеться у пресслужбі економічного відомства.

Документ підписали в Лондоні, в межах візиту до Великої Британії української делегації на чолі з першою віцепрем’єркою, очільницею Мінекономіки України Юлією Свириденко.

«Гуманітарне розмінування – нульовий етап відновлення України. Наразі потенційно забрудненими є 156 тис. квадратних кілометрів землі, в зоні ризику перебуває понад 6 млн українців. Саме тому прискорення гуманітарного розмінування, зокрема завдяки співпраці з такими технологічними компаніями, як Palantir, це можливість зберегти життя людей і швидше розпочати відбудову України», – сказала Свириденко.

З боку компанії Palantir документ підписував виконавчий віцепрезидент у Великій Британії та Європі Луїс Мослі, який заявив, що укладена угода допоможе врятувати життя українців та зміцнити економіку України.

«Незалежно від того, допомагаємо ми відважним українським захисникам протистояти агресії Путіна, підтримуємо переселення їхніх близьких, чи допомагаємо критично важливій програмі країни з розмінування, Palantir стоїть пліч-о-пліч з Україною та її людьми», – зазначив Луїс Мослі.

Згідно із документом, передбачається співпраця за такими напрямами:

оцифрування операцій гуманітарного розмінування, автоматизація процесів, передбачених Національною стратегією протимінної діяльності на період до 2033 року;

розширення цифрових можливостей для координації вивільнення й оцінки земель, визначення пріоритетів регіонів та управління ризиками в протимінній діяльності;

використання асистента на базі платформи штучного інтелекту Palantir (AIP) для прийняття рішень у протимінній діяльності.

Очікується, що зазначена платформа працюватиме з великими базами даних, сформованих дотичними до виконання заходів протимінної діяльності структурами, починаючи від органів місцевого самоврядування, регіональної влади, міністерств та відомств і завершуючи операторами протимінної діяльності.

До цих баз увійде як стала інформація, наприклад, оцінка економічної ефективності сільгоспземель, близькість забруднених територій до комунікацій тощо, так і оперативна, яка буде регулярно оновлюватися.

Йдеться, зокрема, про дані обстеження територій ДСНС, ДССТ, неурядовими операторами, кількість і стан техніки, наявність піротехнічних підрозділів на конкретних напрямках тощо.

«Завдяки можливостям Palantir AIP, платформа аналізуватиме інформацію та надаватиме рекомендації щодо оптимізації процесів. Наприклад, зможе порадити, враховуючи всі дані, як найефективніше провести очищення конкретної території – за допомогою нових методів розмінування, таких, як дрони, чи із застосуванням традиційних методів. Кінцевою ж метою вбачається розмінувати території швидше та за менших витрат», – йдеться у повідомленні пресслужби.

Пілотний проєкт платформи було представлено на Першій Міжнародній донорській конференції з гуманітарного розмінування України, яка відбулася в Загребі 11-12 жовтня 2023 року.