Буданов: Для більшості росіян нема іншої роботи, крім як йти у збройні сили

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, чому в країні-агресорці росії не відбулись і не відбуваються протести у зв’язку з масштабними втратами на війні проти України.

"Перша - моральна, тому що росія - реально країна рабів. А друга причина - це те, що на цьому всі заробляють. Для більшості росіян нема іншої роботи, крім як йти у збройні сили", - пояснив Кирило Буданов.

Начальник ГУР МО України також зауважив, що спроби росії розширити коло союзників в Африці, Азії та Латинській Америці не мали успіху.

"Коло країн, які співпрацюють з росіянами, в принципі стале і особливо не змінюється. Основний, скажімо так, військовий союзник рф - це Північна Корея, яка постачає їм величезні обсяги озброєння. Для росіян це критично важливо - воювати без цього їм буде дуже важко. Критично важко", - сказав Кирило Буданов.