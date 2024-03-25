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CNN: Європа має гроші, щоб закрити прогалину, залишену США у підтримці України, та є політичні перешкоди

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Європа може заповнити прогалину, залишену США у підтримці України, та в деяких аспектах намагається це зробити, але все залежить від того, чи зможуть найбільші союзники Києва у ЄС “продовжувати вигравати суперечку”, пише CNN.

Автори публікації вважають, що для цього країнам ЄС потрібна політична воля.

«Попри публічні розбіжності між 27 країнами-членами щодо таких питань, як відправлення танків і того, чи повинні гроші надходити безпосередньо з бюджету ЄС, блок загалом спрямував Києву більше грошей, аніж США, згідно з даними Інституту Кіля», – пише видання.

Проте лише $5,6 млрд із загальних $85 млрд, які ЄС вже виділив Україні, було спрямовано саме на військову допомогу. Інші $2,2 млрд – це гуманітарна допомога і $77,1 млрд – фінансова.

Тобто фактично Європа має гроші, щоб закрити цю прогалину, та є політичні перешкоди. Йдеться про те, що ЄС – це блок із 27 країн. Деякі з них є членами НАТО, деякі – ні, й офіційно нейтральні. Саме тому виникають розбіжності щодо ухвалення рішень про закупівлю зброї.

Як пише CNN, Європа серйозно ставиться до оборони, тож нещодавно ЄС оприлюднив план щодо посилення оборонної промисловості, яка в майбутньому могла б конкурувати з американською, але це на довгострокову перспективу, а Україні зброя потрібна зараз.

CNN, Європа
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