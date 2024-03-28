Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Ігнатов звільнився з посади голови ВККСУ за власним бажанням

143

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Роман Ігнатов подав у відставку.

Про це повідомила пресслужба ВККСУ в середу, 27 березня.

"Вища кваліфікаційна комісія суддів України задовольнила заяву голови Комісії Ігнатова Романа Миколайовича про звільнення його з посади члена ВККСУ за власним бажанням", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 червня 2023 року Романа Ігнатова було призначено на посаду члена Комісії з числа суддів рішенням Вищої ради правосуддя. 6 червня члени Комісії обрали Романа Ігнатова головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

ВККСУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 28 марта 2024
Среда, 27 марта 2024
Вторник, 26 марта 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023