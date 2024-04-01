Буданов прокоментував інформацію про можливий наступ росіян на Київ

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував інформацію про можливий повторний наступ російської армії на Київ.
Про це він заявив в ефірі телемарафону в неділю, 31 березня.
Зокрема, на запитання журналістів щодо того, на які дані спирався президент Франції Еммануель Макрон, коли говорив, що в разі прориву росіян на Київ або Одесу французькі війська можуть опинитися в Україні, Буданов відповів: "Ви самі сказали, що це його припущення. Припущень може бути дуже багато. Знаєте, в припущеннях ми теж можемо зараз зайти в москву. Але ж цього по факту нема".
Також очільник ГУР заявив, що станом на сьогодні на території білорусі для нас немає жодних загроз.
"На території білорусі жодних загроз станом на зараз нема. І не ми не бачимо тенденції до того, щоб вони з’явились найближчим часом", - додав він.
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