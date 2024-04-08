Буданов: Taurus - це чудова зброя, щоб вражати командні центри росіян

Німецькі ракети дальнього радіуса дії Taurus полегшили б життя українців. Про це заявив начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю ARD, передає УНН з посиланням на Tagesschau.
«Taurus, безумовно, полегшив би наше життя. Це чудова зброя, щоб вражати командні центри, вражати дуже важливі цілі», - сказав Буданов.
Перший парламентський секретар фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Торстен Фрай заявив про шанс для поставок ракет дальнього радіуса дії Taurus в Україну.
Своєю чергою міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок застерігає від продовження публічних дискусій про німецькі далекобійні крилаті ракети Taurus, які раніше просила Україна.
Україна, за даними німецьких ЗМІ, попросила ракети радіусом дії 500 кілометрів від Німеччини минулого травня. Шольц спочатку явно відхилив це прохання у жовтні, а потім ще кілька разів цього року. Шольц відкидає поставку в Україну ракет Taurus, оскільки побоюється, що це може втягнути Німеччину у війну.
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