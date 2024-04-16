Буданов: росіяни розпочнуть наступ на Україну наприкінці травня

російські терористичні війська розпочнуть наступ на Україну наприкінці травня - на початку червня, проте без західної допомоги відбити його буде "катастрофічно важко". Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив німецькому каналу Das Erste.

Буданов зазначив, що українські війська готуються до майбутнього наступу окупантів, проте його буде "катастрофічно важко" відбити без допомоги західних партнерів. За його словами, росіяни сфокусуються на Донбасі, намагатимуться захопити Часів Яр та рухатись на місто Покровськ.

"російські війська почнуть наступ наприкінці травня - на початку червня. Я думаю, до цього моменту ми добре підготуємося та подивимося, як піде далі. Без допомоги західних союзників нам буде катастрофічно важко. І це за умови, що вона, по-перше, прийде в достатній кількості, і друге - як вона йтиме надалі", - підкреслив Буданов.

Керівник ГУР наголосив, що для ураження командних пунктів росіян потрібна зброя.