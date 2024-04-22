МОЗ: Базові протиепідемічні та профілактичні норми діють в Україні на постійній основі

Медичні маски, дотримання дистанції та “локальний карантин” в окремих містах чи областях - це базові протиепідемічні та профілактичні норми, які попри скасування загальнонаціонального карантину через COVID-19 діють в Україні на постійній основі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.
Такі заходи як носіння медичних масок та дотримання дистанції можуть застосовувати в областях, окремих районах чи містах, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу.
Крім того, такі обмеження можуть вводитись навіть в окремих установах, навчальних закладах чи окремих класах, школах або підприємствах.
Рівень захворюваності для оголошення перевищення епідпорогу різний для кожної області. Він вираховується залежно від кількості населення та інтенсивності поширення респіраторно-вірусних інфекцій під час епідсезону який починається в Україні в жовтні та закінчується навесні.
Вдягати захисну маску рекомендовано, якщо:
"За перших ознак захворювання необхідно звернутися до сімейного лікаря, не вдаватися до самолікування, а під час хвороби подбати про безпеку рідних та колег (залишатися вдома, використовувати індивідуальний посуд)", - нагадали медики.