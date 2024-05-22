Бербок: Абсолютно само собою зрозуміло, що Зеленський - законний і легітимний Президент

У Берліні не викликає жодних сумнівів легітимність Володимира Зеленського як Президента України після 21 травня.
Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок на спільній з українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Абсолютно само собою зрозуміло, що Зеленський - законний і легітимний Президент», - наголосила Бербок.
Глава МЗС Німеччини зазначила, що її країна надалі успішно співпрацюватиме із Зеленським над виконанням завдань з оборони України, проведення реформ та відбудови.
Бербок підкреслила, що українці хочуть жити в мирі та вільно обирати у вільній, неокупованій країні, а єдиний, хто цьому заважає, - це керівник Кремля Володимир Путін зі своєю жорстокою, незаконною війною, тому вибори наразі провести неможливо.
Глава німецького МЗС зауважила, що в конституціях багатьох європейських країн прописано, що під час війни проведення вільних виборів неможливо. Зокрема, в німецькому основному законі вибори передбачені через 6 місяців після завершення бойових дій.
«Ті, хто спекулює на «нелегітимності» Зеленського після 21 травня, особливо ті, хто розв’язав цю війну, ведуть підступну гру та просувають брехливі наративи в світ», - зазначила дипломатка.
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