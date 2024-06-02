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Речник Управління у справах Тайваню: Пекін карає лише владу острова, а не всіх тайванців

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Уряд Китаю посилює економічний тиск на Тайвань і від середини червня скасовує пільгові тарифи на частину тайванського імпорту, які діяли понад десять років.

Про це повідомляє Управління у справах Тайваню уряду КНР, передає Укрінформ.

Йдеться про припинення застосування зменшених податкових ставок на частину тайванського імпорту, передбачених Рамковою угодою про економічне співробітництво між протокою від 2010 року, що мала на меті зменшити торгові бар’єри між материком і Тайванем. Тоді Китай знизив мита на 539 товарів із Тайваню, а острів скасував мита на 267 товарів із КНР.

Рішенням китайського уряду, яке набере чинності 15 червня, пільгові мита будуть скасовані для 134 тарифних позицій із Тайваню, включаючи мастила й широкий перелік продукції хімічної промисловості острова.

Речник Управління у справах Тайваню Чень Біньхуа заявив, що уряд КНР ухвалив таке рішення, щоб покарати тайванську владу, яка провадить курс на незалежність і міжнародне визнання Тайваню.

«Фундаментальною причиною, чому материкова частина країни змушена припинити зниження тарифів на деякі продукти Тайваню згідно з Рамковою угодою про економічне співробітництво, є сепаратистські дії влади Тайваню», - сказав Чень.

За його словами, керівництво острова дотримується позиції незалежності Тайваню й економічного відокремлення, що робить неможливою подальшу імплементацію зазначеної угоди, проте Китай продовжить сприяти економічним обмінам і співпраці між протокою, натякаючи, що Пекін карає лише владу острова, а не всіх тайванців.

«Ми продовжимо підтримувати співвітчизників і бізнес із Тайваню та заохочувати їх інвестувати на материку», - заявив речник.

Уряд Тайваню, як повідомляє місцеве інформагентство CNA, висловив рішучий протест, назвавши такий крок Пекіна одностороннім і таким, що не відповідає правилам Світової організації торгівлі.

«Він задуманий як політичний маневр, спрямований на здійснення тиску на Тайвань», - заявив голова Ради з материкових справ уряду Чіу Чуйчен.

Китай, Тайвань
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