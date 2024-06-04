Військовозобов’язаним українцям нагадали, як оновити дані в ЦНАПах

Із 18 травня військовозобов’язані громадяни можуть оновити дані в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах).

Це стало можливим у зв’язку з набуттям чинності закону про мобілізацію №3633-ІХ (законопроєкт 10449).

Які дані необхідно оновити:

номер телефону;

фактичне місце проживання;

адресу електронної пошти (не обов’язково).

Оновлення даних через ЦНАП: що потрібно мати з собою:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

мобільний телефон.

Оновлення даних через ЦНАП: як це працює:

Для оновлення даних через ЦНАП військовозобов’язані громадяни мають надати актуальні дані про себе та підтвердити їх.

Після цього адміністратор вносить дані в електронну систему, які автоматично підтягуються в реєстр Оберіг.

Далі заявник отримує витяг із печаткою та підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.

Як зауважують у Мінцифри, оновити дані через ЦНАП можна, навіть якщо у військовозобов’язаних немає військового квитка, вони багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК.

Оновлення даних через ЦНАП: мапа центрів

Для зручності оновлення даних через ЦНАП у Мінцифри оприлюднили мапу центрів надання адміністративних послуг.

Щоб знайти потрібний ЦНАП через смартфон, потрібно обрати область та населений пункт із пропонованого списку.

Щоб знайти потрібний Центр через комп’ютер, потрібно на мапі натиснути на зелену позначку ЦНАП в потрібній області.

Нагадаємо, що з 18 травня військовозобов’язані громадяни у віці від 18 до 60 років мають два місяці для оновлення військово-облікових даних.

Цього вимагає новий закон про мобілізацію в Україні, який 18 травня набув чинності.

Оновити дані можна:

у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах);

у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП);

в електронному кабінеті застосунку Резерв+.