Президент Фінляндії: Україна має правомірне місце серед союзників, а процес її входження до НАТО є незворотним

Збільшення допомоги союзників по НАТО для України та допомога у її просуванні до членства в Альянсі будуть серед головних тем саміту НАТО у Вашингтоні, і у цьому контексті Фінляндія вважає, що Україна має правомірне місце серед союзників, а процес її входження до НАТО є незворотним.

Про це сьогодні у Гельсінкі, під час спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом дискусії щодо сучасних викликів та майбутнього Альянсу, заявив президент Александр Стубб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згаданий форум відбувся під егідою Атлантичної ради в рамках візиту керівника НАТО до Фінляндії.

«Я переконаний, що найбільш важливі результати (саміту) для НАТО пов’язані з Україною. Йдеться про те, як союзники будуть фінансувати Україну, що вони будуть постачати в Україну та якого роду шлях вони відкриють для України для членства в НАТО. Наша позиція є дуже чіткою. Правомірне місце України – в НАТО, і ми твердо переконані, що цей процес є незворотним. Це пов’язано також із потенційною та можливою місією НАТО в Україні», - сказав президент Фінляндії.

Він зауважив, що наступні п’ять тижнів, які залишаються для підготовки до Вашингтонського саміту, ймовірно, будуть не такими багатими на конкретні результати, але вочевидь відкриють багато нових можливостей.

У свою чергу, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що одним із головних завдань Вашингтонського саміту буде відпрацювання потужного послання для України, яке означатиме більш рішучу підтримку зі сторони союзників, а також посилення координуючої ролі НАТО у наданні Україні військової допомоги, довгострокової фінансової підтримки та у тренуванні українських військовослужбовців.

Ще однією ключовою темою для саміту, за його словами, буде зміцнення системи стримування й оборони НАТО.

«Ми маємо дуже амбітні плани оборони, і маємо переконатися, що у нас є необхідні спроможності та сили, щоб ці плани стали реальністю. Пов’язаним з цим є питання фінансування – наприклад, Фінляндія вже зараз витрачає на оборону більше 2 відсотків (від ВВП – ред.). Третя тема – співробітництво з Азійсько-Тихоокеанськими партнерами. Ми зустрінемося із лідерами Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії і Австралії, щоб відповісти на всі виклики, які виходять від Китаю для нашої безпеки", - сказав керівник Альянсу.

"Що є очевидним – безпека не є регіональним питанням, безпека є глобальною. Те що відбувається в Азії, має значення для Європи, і навпаки», - додав Столтенберг.