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Кабмін дозволив підприємцям придбати електрогенераційні газові установки за програмою "Доступні кредити 5-7-9%"

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Кабінет міністрів розширив можливості державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Відтепер її коштом підприємці зможуть придбати та встановити електрогенераційні установки, що працюють на газу. Відповідне рішення уряд ухвалив 18 червня.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, для бізнесу вкрай важливо забезпечити неперервність виробництва навіть при відключеннях електроенергії. Тому за пільговими кредитами тепер можна буде придбати газові генераційні установки.

Згідно з повідомленням, підприємці зможуть профінансувати будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових установок. Максимальна сума кредиту - до 150 млн грн, термін - до 10 років.

Програма передбачає спрощення реалізації розподіленої генерації, а також надання фінансової державної підтримки для встановлення генеруючих потужностей.

У межах програми вже здійснено низку заходів. А саме до 2 днів (раніше було 10) скорочено терміни видачі та погодження ТУ на приєднання споживачів до електромереж та зменшено кількість документів для отримання послуги. Також до 1 місяця (раніше було 3) скорочено термін надання послуги приєднання до газорозподільних систем та зменшено кількість необхідних документів.

Програма також дає можливість купувати сонячні і вітрові електростанцій, а також акумуляторів. В уряді сподіваються, що лібералізація грошово-кредитної політики НБУ дозволить активніше розвивати малу розподілену генерацію.

Під час засідання уряду, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що сьогодні уряд прийняв постанову, якою розширюємо сферу дії кредитної програми "5-7-9".

"Відновлення енергетики та розбудова децентралізованої генерації – пріоритет Уряду. Ми вже радикально скоротили терміни погоджень на приєднання до електромереж та газорозподільчих систем, мінімізували кількість необхідних документів, скасували процедуру відведення землі та оцінку впливу на довкілля. Менше бюрократії, щоб прискорити рішення", - написав він.

Свириденко, Мінекономіки
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