Свириденко: Спроможність українського ОПК зросла ушестеро

Від початку повномасштабного вторгнення спроможність українського ОПК зросла ушестеро. Зокрема, йдеться про виробництво дронів, амуніції, машин з розмінування. Про це в інтерв’ю LB.ua повідомила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

“Виробляти зброю в Україні — дорівнює швидше доставляти її на фронт, ремонтувати і, відповідно, рятувати життя. І, звісно, це також можливість підтримати економіку. Якби хоч половина бюджету, який ми витрачаємо на закупівлю зброї, залишилася в Україні, ми отримали б плюс 3,6 % до зростання ВВП”, - зауважила міністерка.

Також вона надала, що нещодавно в Україні відкрилося перше спільне підприємство Укроборонпрому й німецького Rheinmetall з ремонту й виробництва бронетехніки. Наступним кроком, за словами Свириденко, стане ремонт танків сімейства Leopard в Україні та локалізація виробництва БМП Lynx.

Крім того, про створення спільних оборонних підприємств йшла мова й під час Міжнародної конференції з відновлення України (Ukrainian Recovery Conference), що проходила у Берліні 11-12 червня, додала міністерка.