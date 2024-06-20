Якщо ФОП мобілізували – як сплачувати податки

Фізична особа-підприємець не може отримати бронь від мобілізації. Якщо ФОП отримав повістку чи був мобілізований, то йому необхідно знати, як продовжувати свою діяльність.

Факти ICTV поспілкувалися з Сергієм Савинським, адвокатом Gracers, як займатися підприємницькою діяльністю після призову, як сплачувати податки та як бути з найманими працівниками.

Згідно із Постановою Кабміну №650, фізична особа-підприємець не може отримати бронь від мобілізації, як і не може забронювати своїх працівників. ФОПи не визначені в переліку тих, хто може бронювати військовозобов’язаних.

Єдина можливість розраховувати на відстрочку для ФОПів – це виконувати оборонні замовлення чи замовлення для органів місцевої влади, військових адміністрацій, які необхідні для безпосереднього забезпечення обороноздатності України.

Варто зазначити, що це стосується лише тих ФОПів, які мають договори з державними замовниками та підтвердження їхнього виконання.

Проте вже кілька місяців розглядають економічний варіант бронювання для фізичних осіб-підприємців. Тобто пропонується вносити щомісячний платіж за бронювання від мобілізації. Ідея полягає в тому, щоб зробити щомісячну ставку за бронь від 6 тис до 50 тис гривень. Зараз у Верховній раді розглядають законопроект 11331-1 від 17.06.2024.

Чи можуть мобілізовані ФОП займатися підприємницькою діяльністю

Із початком військових дій на території України велика кількість громадян була мобілізована до лав ЗСУ, серед них – багато підприємців. За словами адвоката Gracers, навіть після мобілізації можна продовжувати бути зареєстрованим як ФОП.

«Ліквідувати чинний ФОП мобілізований підприємець не зобов’язаний. Він може це зробити за власним бажанням, якщо без нього функціонування підприємства не можливе», – зазначає адвокат.

Підприємницькою діяльністю через ФОП займатися не можна, лише у тому разі, якщо після мобілізації підприємець став військовою посадовою особою ЗСУ чи іншого військового формування та має відповідне офіцерське звання.

Якщо підприємець не належить до військових посадових осіб, то вести підприємницьку діяльність через ФОП у вільний час не заборонено – якщо це не шкодить інтересам служби та виконанню покладених військових обов’язків.

Якщо ФОП мобілізували: як сплачувати податки

Під час мобілізації нарахування податків і зборів самозайнятим фізичним особам-підприємцям не здійснюється. Тобто, мобілізованих ФОП та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, звільнено від нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного податку, а також від подання звітності. Також мобілізовані ФОПи звільняються від сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе. Про це йдеться у Податковому кодексі України (пункт 25 підрозділу 10 розділу ХХ).

Для цього в орган ДПС за місцем реєстрації, необхідно подати заяву та копію військового квитка (або іншого документа) з центру комплектування, де зазначено відомості про мобілізацію. Подати документи варто або одразу після мобілізації, або протягом 10 днів після демобілізації (закінчення лікування чи реабілітації).

Під час особливого періоду, визначеного Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, платники єдиного внеску, визначені статтею 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їх військової служби звільняються від виконання своїх обов’язків, визначених пунктом 2 статті 6 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, якщо вони не є роботодавцями.

Мобілізовані ФОП із найманими працівниками: як працювати

«Якщо, попри мобілізацію, ФОП продовжує свою діяльність і має найманих працівників, то на цей час підприємець може уповноважити іншу особу виплачувати заробітну плату працівникам», – говорить адвокат.

На уповноважену особу також покладається обов’язок нараховувати й утримувати із заробітної плати (чи інших доходів) найманих працівників ПДФО, військовий збір і ЄСВ.

Однак обов’язок сплатити ці податки залишається за самим ФОПом. Зробити це необхідно протягом 180 календарних днів від дати демобілізації.

Мобілізовані ФОПи також мають право розірвати трудові відносини з працівниками з власної ініціативи.